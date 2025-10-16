Haberler

Hakkari'de Aranan Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hakkında 9 yıl hapis cezası bulunan İ.Y. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından tespit edilen şahıs tutuklanarak cezaevine götürüldü.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 9 yıl hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Çalışmalar neticesinde hakkında 'Bina Eklentileri İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Y. isimli şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince Yüksekova ilçe merkezinde yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Van Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
