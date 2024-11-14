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Hakkari'de Aranan 14 Kişi Tutuklandı

Hakkari'de Aranan 14 Kişi Tutuklandı
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Hakkari'de değişik suçlardan aranan toplam 14 kişi tutuklandı. Yapılan çalışmalar sonucunda 119 aranan şahıstan 14'ü tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de değişik suçlardan aranmaları bulunan 14 kişi tutuklandı.

Hakkari Valiliğe tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar sonucunda; 2 öldürme, 2 hırsızlık, 5 narkotik 7 terör, 10 dolandırıcılık, 23 KOM, 28 siber ve 42 diğer suçlardan haklarında aranma kaydı bulunan toplam 119 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bunlardan 14'ü tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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