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Hakkari'de Anız Yangını Yerleşim Yerlerine Sıçradı

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Hakkari'nin Kırıkdağ köyünde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek yerleşim yerlerine sıçradı. İtfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi.

Hakkari'nin Kırıkdağ köyünde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek yerleşim yerlerine sıçradı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kırıkdağ köyü mezarlık alanında çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek yerleşim yerlerine sıçradı. Bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın köy içinde kontrol altına alınırken, kırsal alanda devam ettiği öğrenildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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