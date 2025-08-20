Hakkari'de Anız Yangını: 4 Bin Bağ Ot Yandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine anızdan çıktığı bölgede bir köylüye ait 4 bin bağ otun yanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı bağlı Duraklı köyünde meydana geldi. Henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı çıkan anız yangınında, havanın rüzgarlı olması sebebiyle alevler kısa sürede yayılarak çevredeki Davut Levent isimli vatandaşın ot yığınlarına sıçradı. Köy sakinleri, yangını söndürmek için müdahale etti. Ancak alevlerin hızla yayılmasıyla mücadele yetersiz kaldı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. 4 bin bağ otun yanmasına neden olurken, yangının çıkış nedenine ilişkin araştırılıyor. - HAKKARİ