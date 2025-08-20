Hakkari'de Anız Yangını: 4 Bin Bağ Ot Yandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde anız yangını, bir köylüye ait 4 bin bağ otu kül etti. Yangın, rüzgarlı havanın etkisiyle hızla yayıldı ve köylülerin müdahalesine rağmen kontrol altına alınamadı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve soğutma çalışmaları başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı bağlı Duraklı köyünde meydana geldi. Henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı çıkan anız yangınında, havanın rüzgarlı olması sebebiyle alevler kısa sürede yayılarak çevredeki Davut Levent isimli vatandaşın ot yığınlarına sıçradı. Köy sakinleri, yangını söndürmek için müdahale etti. Ancak alevlerin hızla yayılmasıyla mücadele yetersiz kaldı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. 4 bin bağ otun yanmasına neden olurken, yangının çıkış nedenine ilişkin araştırılıyor. - HAKKARİ