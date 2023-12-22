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Hakkari'de Ambulans Devrildi: 3 Sağlık Personeli Yaralandı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen kazada ambulansın devrilmesi sonucu 3 sağlık personeli yaralandı. Ambulans, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ambulansın devrilmesi sonucu 3 sağlık personeli yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Örnekköy yakınlarında meydana geldi. Şemdinli'den aldıkları hastayı Yüksekova Devlet Hastanesi'ne bıraktıktan sonra dönüş yolunda kar yağışından dolayı yolun kayganlaşması ile sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ambulans devrildi. Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 sağlık personeli ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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