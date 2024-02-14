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Hakkari'de 9 Kaçak Göçmen ve 2 Organizatör Yakalandı

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Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 9 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin; kaçak göçmenleri yurda sokan, geçici süreyle barındıran ve yine kaçak yollarla yurtdışına çıkmalarını sağlayan organizatörlerin ve göçmenlerin olduğuna dair almış olduğu duyum üzerine, tespite dilen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda saklandıkları yerde 2 organizatör ile 6 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 adet uyuşturucu içme aparatı ve 1 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiş olup, yakalanan şüpheli şahısların işlemleri tamamlanarak adliyeye sevkleri sağlanmıştır" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma Hakkari Uyuşturucu Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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