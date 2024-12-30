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Hakkari'de 852 Operasyonda Uyuşturucu ve Kaçak Malzemeler Ele Geçirildi

Hakkari'de 852 Operasyonda Uyuşturucu ve Kaçak Malzemeler Ele Geçirildi
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Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan 852 operasyonda toplam piyasa değeri yaklaşık 3 milyar TL olan çok sayıda kaçak malzeme ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 1.145 şüpheliye adli işlem yapılırken, 76 kişi tutuklandı.

Hakkari'de jandarma ekiplerince son 1 yılda yapılan 852 operasyonda çok miktarda uyuşturucu ve kaçak malzemeler ele geçirildi. Yakalanan bin 145 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 76 şüpheli tutuklandı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında 1 Ocak-30 Aralık 2024 tarihleri arasında 704 kaçakçılık, 148 narkotik olmak üzere toplam yapılan 852 operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyar TL olan 153 bin 207 paket kaçak sigara, 2 bin 46 adet elektronik sigara, 788 kilo kaçak tütün, 668 paket puro, 2 bin 769 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 74 kilogram külçe altın, 12 bin 503 kilo kaçak çay, 11 bin 900 litre akaryakıt, 60 adet tabanca, 5 adet av tüfeği, 172 bin 322 adet tıbbi ilaç, 308 litre kaçak alkol, 8 bin 467 adet güneş gözlüğü, 6 bin 862 adet termos, 69 bin 961 adet muhtelif giyecek, 14 bin 409 adet muhtelif ev eşyası, 19 bin 641 adet kozmetik ve süs malzemesi, bin 362 adet muhtelif elektronik eşya ve 164 adet sikke, 555 kilogram metamfetamin, 138 kilogram eroin, 63 kilogram skunk, 13 kilogram afyon sakızı, 839 gram esrar ve 354 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olaylarla ilgili bin 145 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 76 şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir. İlimizin huzuru, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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