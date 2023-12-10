Hakkari'de 8 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 8 kilo 700 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 8 kilo 700 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda, Yüksekova ilçesinde planlı projeli yapılan çalışmalarda, Esendere - Yüksekova karayolunda istihbarı bilgiler çerçevesinde seyir halinde olan bir araç uzaktan takibe alınmış, ilçe merkezine yaklaştığında polis kontrol noktasında durdurulmuştur. Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığından adli arama kararı talep edilmiş, yapılan arama sonucunda 8 kilo 700 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi" denildi. - HAKKARİ