Hakkari'de 700 bağ ot yandı Hakkari'nin Çimenli köyünde kışın hayvanlar için istiflenen yaklaşık 700 bağ ot yandı. Hakkari'nin Çimenli köyünde kışın hayvanlar için istiflenen yaklaşık 700 bağ ot yandı. Alınan bilgilere göre yangın, Hakkari- Çukurca karayolu üzerindeki Çimenli köyü Seyitler Mahallesi'nde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Fethi Kurt'a ait ot yığını, bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda yangın çevreye sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrası ilk belirlemelere göre 700 bağ ot yandığı belirlenirken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. - HAKKARİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çukurca Hakkari 3. Sayfa Haberler

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