Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakkari'de 7 kilo metamfetamin ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Hakkari'de 7 kilo metamfetamin ele geçirildi

Hakkari'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 7 kilo metamfetamin ele geçildi.

Hakkari'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 7 kilo metamfetamin ele geçildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde 14 Aralık 2022 günü, ilimizden batı illerine uyuşturucu/uyarıcı madde sevk edileceğinin değerlendirilmesi üzerine şüpheli araçta yapılan aramada; 7 adet soğuk çay etiketli şişe ve 4 adet su şişesi içerisine saklanmış kristalize halde toplamda 7 kilo metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu/uyarıcı madde ele geçirildi Olayla ilgili şüpheli araç sürücüsü TCK 188 kapsamında gözaltına alınmış, konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hakkari 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title