Hakkari'de 7 Kilo 800 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Hakkari'de 7 Kilo 800 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Hakkari Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonda, bir otomobilde toplamda 7 kilo 800 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli, adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.

Hakkari'de polis ekipleri tarafından bir otomobilde gerçekleştirilen operasyonda 7 kilo 800 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 23 Haziran 2025 tarihinde durumundan şüphelenilen bir otomobilde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada, şüphelinin göğüs ve karın kısmında korsenin altına gizlenmiş şekilde 3 parça halinde toplam 1 kilo 520 gram metamfetamin bulundu. Aynı aracın bagaj bölümünde çuval içerisine gizlenmiş kitap ve defterler arasına zulalanmış 12 parça halinde toplam 6 kilo 280 gram metamfetamin daha ele geçirildi. Toplamda 7 kilo 800 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli şaşıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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