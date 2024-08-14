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Hakkari'de 56 Aranan Şahıs Yakalandı

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Hakkari'de güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda 10 günde aranma kaydı bulunan 56 şahıs yakalandı. Toplantıda ayrıca suç oranlarının azaldığı ve başarılı operasyonların arttığı belirtildi.

Hakkari'de güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalar sonucunda 10 günde aranma kaydı bulunan 56 şahıs yakalandı.

Hakkari Valisi Ali Çelik, haftalık asayiş toplantısında ilgili birim yöneticileri ile bir araya geldi. Toplantıda 1-10 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen olayların bir önceki yılın aynı haftasına oranla analizini içeren brifingler incelendi. Toplantıda, 1-10 Ağustos 2024 tarih aralığındaki 10 günlük sürede meydana gelen olaylara ilişkin; malvarlığına karşı işlenen suçların yüzde 27 oranında azaldığı, hırsızlık suçlarının yüzde 43 oranında azaldığı, dolandırıcılık suçlarının yüzde 35 oranında azaldığı, narkotik suçlarının ortaya çıkartılması için yapılan başarılı operasyonların yüzde 100 oranında arttığı, kaçakçılık suçlarının ortaya çıkartılması için yapılan başarılı operasyonların yüzde 544 oranında arttığı, ayrıca 10 günlük dönem içerisinde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 56 şahsın yakalandığı belirtildi.

Vali Çelik; toplantı sonrasında Hakkari'de suç oranlarının, suça yönelimin ve suç nedeniyle vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin azaltılmasında emeği geçen tüm kolluk görevlilerine teşekkür ederek, istikrarlı çalışmalarının devamını diledi.

Vali Ali Çelik başkanlığındaki toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdür Vekili Nuri Kaya ve birim amirleri katıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon 3-sayfa hakkari Güvenlik Yakalama Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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