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Hakkari'de 51 Yerleşim Yeri Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı

Hakkari'de 51 Yerleşim Yeri Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı
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Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmaları sonucunda 51 yerleşim yerinin yolunu yeniden ulaşıma açtı. Kapanan köy ve mezra yollarında bakım, onarım ve genişletme çalışmaları sürdürülüyor.

Hakkari il özel idaresi ekipleri tarafından yapılan geceli gündüzlü çalışmalar sonucunda 51 yerleşim yerinin yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmaları kapsamında kapanan 51 yerleşim yerinin yolunu yeniden ulaşıma açtı. İl özel idaresi yetkilileri, "Önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde kapanan 11 köy ve 40 mezra yolunun tamamını tekrar ulaşıma açan ekiplerimiz, köy yollarında bakım, onarım ve genişletme çalışmalarında bulunuyor" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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