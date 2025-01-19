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Hakkari'de 49 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Hakkari'de 49 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir araçta iki çuval içerisinde toplam 49 kilogram metamfetamin bulunarak el konuldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta iki çuval içerisinde 49 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarda, Yüksekova ilçesinde araç ile uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı duyumu alındı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli aracı Esendere-Yüksekova karayolunda tespit ederek durdurdu. Araçta yapılan aramada iki çuval içerisinde 49 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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