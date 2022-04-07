Çukurca'da 4 kilo eroin ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çukurca'da 4 kilo eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Çukurca'da 4 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde jandarma ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada 4 kilo 33 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde jandarma ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada 4 kilo 33 gram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Çukurca ilçesi Serbest jandarma yol kontrol noktasında durdurulan minibüste aramada yapıldı. Yapılan aramada aracın bagajında çuval içerisinde 8 paket halinde 4 kilo 33 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanırken, adli tahkikatın devam ettiği belirtildi. - HAKKARİ

Çukurca'da 4 kilo eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title