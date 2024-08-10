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Hakkari'de 39 Kişi Tutuklandı

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Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 39 kişi tutuklandı. Hakkari genelinde yapılan operasyonlarda aranan şahıslar yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 39 kişi tutuklandı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 9 Temmuz - 9 Ağustos 2024 tarihleri arasında, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Hakkari genelinde; 6 kasten öldürme, 10 dolandırıcılık, 11 hırsızlık, 10 narkotik, 32 siber, 4 terör, 25 KOM ve 25 diğer suçlardan haklarında aranma kaydı bulunan toplam 123 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş olup, 39 şahıs tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. İlimizin huzuru, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

hakkari Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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