Hakkari'de 36 Kilo Sarma Altın Ele Geçirildi

Hakkari'de güvenlik güçleri tarafından hudut hattında icra edilen faaliyetlerde 36 kilo 18 gram sarma altın ele geçirildi. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hudut birliklerimiz, keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor. Son olarak Hakkari hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 36 kilo 18 gram sarma altın ile 51 paket sigara ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Derecik İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
