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Hakkari'de 35 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan bir operasyonda, kapalı kasa kamyonette 35 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, araçta yapılan aramada 67 paket metamfetamin bulundu. Şoför tutuklandı.

Hakkari'de 35 kilo metamfetamin ele geçirildi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kapalı kasa kamyonette 35 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Hakkari Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Yüksekova ilçesinde durumundan şüphelenilen kapalı kasa kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramada aracın taban kısmına zulalanmış vaziyette 67 paket halinde toplamda 35 kilogram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Bahse konu aracın şoförü olan şüpheli şahıs Ş.T. çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hakkari'de 35 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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