Hakkari'de 34 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Hakkari'de 34 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesinde gerçekleştirdiği yol kontrolü sırasında durdurulan bir otomobilde 34 kilogram kubar esrar ele geçirdi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 34 kilo kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağına dair istihbari bilgi üzerine jandarma ekiplerince Yüksekova ilçesinde "Şok Yol Kontrol ve Arama" faaliyeti başlattı. Kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobil, kimlik kontrolü sırasında aniden kaçtı. Jandarma ekipleri tarafından takibe alınan araç, kısa süre sonra köy yolu üzerinde yakalandı.

Araçta yapılan detaylı aramada, bagaj kısmında çuval içerisinde 34 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Y.B. isimli şahıs gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Olaylı maç sonrası TFF'den ilk açıklama: Hükmene doğru giden bir süreç var

Olaylı maç sonrası TFF'den ilk açıklama
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığspor-Vanspor maçında kaos! Bayrağı direkten indirip yakmak istediler

Tribünlerde kaos! Direkten indirdiği bayrağı yakmak istediler
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski Kızılay Başkanı'nın kızına hapis cezası
Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi

Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi
Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın 'Siyah Boncuk'u hayatını kaybetti
Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti

Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti
29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı

29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı
Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.