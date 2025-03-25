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Hakkari'de 34 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Hakkari'de 34 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Hakkari'de durdurulan bir araçta yapılan arama sonucunda gizlenmiş 34 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli sürücü tutuklandı.

Hakkari'de durdurulan aracın özel bölmesine gizlenmiş 34 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde üretimi ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Çukurca yolu üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada özel bir bölmeye gizlenmiş 34 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan şüpheli, cezaevine gönderildi" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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