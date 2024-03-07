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Hakkari'de 3 Kilo Altın Ele Geçirildi

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Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 6 milyon 600 bin TL değerinde 3 kilo altın ele geçirildi. Yolcu minibüsünde yapılan üst aramasında altınlar ayakkabıların içine gizlenmişti.

Hakkari'de jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 6 milyon 600 bin TL değerinde 3 kilo altın ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yolcu servisi vasıtasıyla yasa dışı yollardan kayıt dışı olarak altın sevk edileceği duyumu üzerine çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Duyumu değerlendiren ve titiz bir çalışma yürüten jandarma ekiplerimizce yolcu minibüsünde yolcu olarak bulunan şüpheli şahsın yapılan üst aramasında ayakkabılarının içine gizlenmiş, piyasa değeri 6 milyon 600 bin TL olan 3 adet (24 ayar) olmak üzere 3 kilogram külçe altın ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. İlimizin huzuru, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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