Hakkari'de 289 Aranan Şahıs Yakalandı

Hakkari Valisi Ali Çelik, bir aylık dönem içerisinde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 289 şahsın yakalandığı belirtildi.

Vali Ali Çelik başkanlığında; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve birim amirlerinin katılımlarıyla aylık asayiş toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 01- 31 Ocak tarihleri arasında meydana gelen olayların bir önceki yılın aynı ayına oranla analizini içeren brifingler incelendi. Toplantıda, 01- 31 Ocak 2025 tarih aralığındaki bir aylık sürede meydana gelen olaylara ilişkin; trafik kazalarının yüzde 42 oranında azaldığı, kaçakçılık suçlarının ortaya çıkartılması için yapılan başarılı operasyonların yüzde 6 oranında arttığı, ayrıca bir aylık dönem içerisinde değişik suçlardan aranma kaydı bulunan 289 şahsın yakalandığı belirtildi.

Vali Çelik; toplantı sonrasında kentte suç oranlarının, suça yönelimin ve suç nedeniyle vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin azaltılmasında emeği geçen tüm kolluk görevlilerine teşekkür ederek, istikrarlı çalışmalarının devamını diledi. - HAKKARİ