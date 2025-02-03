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Hakkari'de 289 Aranan Şahıs Yakalandı

Hakkari'de 289 Aranan Şahıs Yakalandı
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Hakkari Valisi Ali Çelik, Ocak 2025 döneminde 289 şahsın yakalandığını ve suç oranlarında belirgin bir düşüş yaşandığını açıkladı.

Hakkari Valisi Ali Çelik, bir aylık dönem içerisinde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 289 şahsın yakalandığı belirtildi.

Vali Ali Çelik başkanlığında; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve birim amirlerinin katılımlarıyla aylık asayiş toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 01- 31 Ocak tarihleri arasında meydana gelen olayların bir önceki yılın aynı ayına oranla analizini içeren brifingler incelendi. Toplantıda, 01- 31 Ocak 2025 tarih aralığındaki bir aylık sürede meydana gelen olaylara ilişkin; trafik kazalarının yüzde 42 oranında azaldığı, kaçakçılık suçlarının ortaya çıkartılması için yapılan başarılı operasyonların yüzde 6 oranında arttığı, ayrıca bir aylık dönem içerisinde değişik suçlardan aranma kaydı bulunan 289 şahsın yakalandığı belirtildi.

Vali Çelik; toplantı sonrasında kentte suç oranlarının, suça yönelimin ve suç nedeniyle vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin azaltılmasında emeği geçen tüm kolluk görevlilerine teşekkür ederek, istikrarlı çalışmalarının devamını diledi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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