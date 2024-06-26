Hakkari'de 28 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri bir araçta 28 kilo 400 gram kristal halde metamfetamin ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yüksekova ilçesinde yaptığı çalışmalar kapsamında durumundan şüphelendikleri bir şahsın aracında yaptıkları arama sonucunda; 28 kilo 400 gram kristal halde metamfetamin ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - HAKKARİ