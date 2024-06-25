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Hakkari'de 28 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

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Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan aramada, bir araçta 28 kilo 400 gram metamfetamin bulundu. İlgili şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafında bir araçta yapılan aramada kristal halde 28 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce Yüksekova ilçemizde yapılan çalışmalar kapsamında durumundan şüphelenilen bir şahsın aracında yapılan arama sonucunda 28 kilo 400 gram kristal halde metamfetamin ele geçirilmiştir. 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlanılmıştır" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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