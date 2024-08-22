Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında 2 katlı sığınakta gizlenmiş halde mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "MİT Başkanlığı ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde; Şemdinli ilçesi kırsalında 8 Ağustos 2024 günü icra edilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Can (2024-119) operasyonu kapsamında 2 katlı sığınakta gizlenmiş şekilde; 7 adet antitank roket mühimmatı, 3 adet AT4 (Lav Roketatar), 6 adet savunma tipi el bombası, 320 adet elektrikli fünye, 13 adet roketatar sevk fişeği, 5 adet EYP basma düzeneği, 170 adet bixi mk.tf. fişeği, 4 adet küçük tüp, 1 adet et büyük tüp, 3 adet radyo, 6 adet RF alıcı verici sistemi, 1 adet akü, 1 adet kütüklük, 1 adet Ak-47 şarjörü, 4 adet orta boy pil bloğu, 2 adet termal kıyafet, 5 adet kitap, 1 adet ajanda, 1 adet pil şarj aleti, 1 adet fotoğraf, 1 adet kazma ele geçirilmiştir" denildi. - HAKKARİ