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Hakkari'de 2 kadın PKK'lı teslim oldu

Hakkari'de 2 kadın PKK'lı teslim oldu

3. Sayfa Haberleri

Hakkari'de 2 kadın PKK'lının kendileri ve aileleri ile yapılan görüşmeler neticesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Hakkari'de 2 kadın PKK'lının kendileri ve aileleri ile yapılan görüşmeler neticesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalarda; PKK/KCK terör örgütü mensubu 2 kadının kendileri ve aileleri ile yapılan görüşmeler neticesinde 30 Mart 2023 tarihinde Şırnak Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye teslim olmaları sağlanmış olup, ilimize getirilerek aileleri ile görüştürülmüş ve gerekli adli işlemlere başlanmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Habur Sınır Kapısı Hakkari Valiliği Hakkari PKK 3. Sayfa Haberler

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