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Hakkari'de 190 Aranan Şahıs Yakalandı

Hakkari'de 190 Aranan Şahıs Yakalandı
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Hakkari'de gerçekleştirilen asayiş toplantısında, Eylül 2024 döneminde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 190 şahsın yakalandığı belirtildi. Malvarlığına karşı işlenen suçlar ve hırsızlıkta azalma gözlemlenirken, kaçakçılık operasyonlarında önemli bir artış yaşandı.

Hakkari'de bir aylık dönem içerisinde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 190 şahıs yakalandı.

Vali Ali Çelik başkanlığında; İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Rüştü Eryılmaz, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve birim amirlerinin katılımlarıyla aylık asayiş toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 1-28 Eylül tarihleri arasında meydana gelen olayların bir önceki yılın aynı dönemine oranla analizini içeren brifingler incelendi. Toplantıda, 1-28 Eylül 2024 tarih aralığındaki sürede meydana gelen olaylara ilişkin; 'Malvarlığına Karşı İşlenen' suçların yüzde 8 oranında azaldığı, 'Hırsızlık' suçlarının yüzde 56 oranında azaldığı, 'Kaçakçılık' suçlarının ortaya çıkartılması için yapılan başarılı operasyonların yüzde 189 oranında arttığı, ayrıca bir aylık dönem içerisinde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 190 şahsın yakalandığı belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hava Durumu Kaçakçılık Hırsızlık Güvenlik 3-sayfa hakkari Asayiş Güncel Eylül

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