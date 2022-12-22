Hakkari'de 16 adet EYP ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Hakkari'nin kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 16 adet EYP ele geçirildi. Hakkari'nin kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 16 adet EYP ele geçirildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen çalışmalar neticesinde; 21 Aralık 2022 günü merkez kırsalında operasyon icra edildi. İcra edilen operasyonda; kayalıkların arasına gizlenmiş vaziyette; 6 adet saat düzenekli 100 gram ağırlığında El Yapımı Patlayıcı (EYP), 8 adet radyo frekans komutalı 100 gram EYP, 1 adet boru içerisine gizlenmiş basma düzenekli EYP ile 1 adet çikolata kutusu içerisinde EYP ele geçirildi" denildi. - HAKKARİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Hakkari Aralık 3. Sayfa Haberler

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