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Hakkari 3. sayfa haberleri... Şemdinli'de mahalle muhtarı intihar etti

3. Sayfa Haberleri

Hakkari 3. sayfa haberleri... Şemdinli'de mahalle muhtarı intihar etti

Edinilen Hakkari haberine göre Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir mahalle muhtarı tabancayla başına ateş ederek intihar etti.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir mahalle muhtarı tabancayla başına ateş ederek intihar etti.

Alınan bilgilere göre olay, sabah saat 06.00 sıralarında ilçeye bağlı Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen nedenden dolayı yatak odasında tabancasıyla başına ateş eden Muhtar Reşat K., olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 2 çocuk babası muhtarın cenazesi Şemdinli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hakkari 3. Sayfa Haberler

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