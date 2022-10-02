Hakkari 3. sayfa haberleri | Hakkari'de 520 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Hakkari haberlerine göre Hakkari'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 520 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Hakkari'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 520 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde 29 Eylül 2022 günü icra edilen önleyici kolluk devriyesi faaliyeti esnasında; 8 adet jelikanda (büyük bidon) yaklaşık 520 litre akaryakıt (mazot) ele geçirilmiştir" denildi. - HAKKARİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Hakkari 3. Sayfa Haberler

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