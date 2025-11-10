Haberler

Hakemler ve Spor Kulübü Yöneticileri Bahis Soruşturmasında Gözaltına Alındı

Güncelleme:
İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda, hakemler ve çeşitli spor kulüpleri yöneticileri hakkında yapılan bahis soruşturması kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen ilgili soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda inceleme başlatmış, bahiste izleri olduğu sanılan hakem, gazeteci ve bazı kulüplerin yetkilileri hakkında teknik ve fiziki takip gerçekleştirmişti. Yapılan takibin ardından 21 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı sonrası İstanbul merkezli Ankara, Şanlıurfa, Kütahya, Manisa, İzmir, Trabzon, Diyarbakır, Bolu, Edirne, Malatya, Antalya ve Kırklareli'de birçok eve şafak vakti zincirleme operasyon düzenlenmişti.

Söz konusu soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen baskınlarda, Eyüpsor Kulüp Başkanı M.Ö ile eski Kasımpaşa Spor Faaliyetleri A.Ş. Başkanı F.S'nin yanı sıra hakemler, A.K.K, A.T, B.K, B.T, B.E.A, C.B, E.A, M.Y, M.Ö, N.O, N.K, S.E.T, Ş.B, U.T, U.K, Y.Y ve Y.Ş gözaltına alınmıştı. Kasımpaşa Spor Faaliyetleri A.Ş. Başkanı F.S ise emniyetteki ifade işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten savcının verdiği talimat ile serbest bırakılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde MASAK raporu doğrultusunda Can Holding'e yönelik yürütülen kara para aklama soruşturma kapsamında hakkında tutuklama kararı bulunan ve yine "hakemlerin bahis oynadığı" iddiasına ilişkin soruşturmada gözaltı kararı verilen Kasımpaşa Spor Faaliyetleri A.Ş.'nin eski sahibi iş adamı T.C'nin yurt dışında olduğu bildirilmişti.

Aynı soruşturma içinde yer alan ve sosyal medyada kaynağı belirsiz manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi ve belge paylaştığı iddiası ile hakkında gözaltı kararı verilen ve yurt dışında olduğu belirlenen U.E de Almanya'dan yurda giriş yaptığı sırada İstanbul Havalimanı'nda yakalanmış ve emniyete götürülmüştü.

19 şüpheli adliyeye sevk edildi

4 gün önce yapılan operasyonda gözaltına alınan 19 zanlının Siber Şubedeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. - İSTANBUL

