Üye Girişi
Haberler

Hafriyat tırının çarptığı adam hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Payas ilçesinde meydana gelen kazada, hafriyat tırının çarptığı 60 yaşındaki adam olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay'ın Payas ilçesinde hafriyat tırının çarptığı 60 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Kaza, Payas - İskenderun E-5 karayolu Rende kavşağı mevkiinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen 1964 doğumlu Mehmet D. isimli vatandaşa, 31 UA 094 plakalı Ford marka hafriyat tırı çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç altında kalarak ezilen vatandaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin kontrollerinde Mehmet D.'nin öldüğü tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından şahsın cenazesi morga kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme Payas Hatay Acil Durum Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı

Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı

 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti

 Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünde suikast iddiası! Drone enkazın çevresinde birini görüntüledi

Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünde suikast iddiası! Drone enkazın çevresinde birini görüntüledi

 Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Reisi ve İranlı yetkililerin naaşlarını böyle taşıdılar

Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Reisi ve İranlı yetkililerin naaşlarını böyle taşıdılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title