Hafriyat kamyonuyla dehşet saçan şahıs 9 kişiyi yaraladı

İSTANBUL Valiliği, hafriyat kamyonuyla dehşet saçan 22 yaşındaki Sezgin Açık'ın 9 kişiyi yaraladığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Saat 02.00 sıralarında Sezgin Açık'ın kullandığı hafriyat kamyonu Sancaktepe'de uygulama yapan jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmıştır. Araç daha sonra, Maltepe Büyükyalı köprü altı uygulama noktasında park halindeki emniyet aracına çarparak kaçmaya devam etmiştir. Şüpheli şahıs, yaklaşık 10 kilometre devam eden kovalamacanın ardından Ataşehir İnönü Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştır. Uygulama noktasında ekip aracına çarpma sonucunda; biri polis, biri de bekçi olmak üzere 2 kişi ağır; biri bekçi, 6'sı da sivil olmak üzere toplam 7 kişi ise hafif yaralanmıştır. Olayda yaralanan 9 kişinin tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir" denildi.