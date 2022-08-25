Hafriyat kamyonunun motosiklete çarptığı kazada anne kız öldü, baba yaralandı

Antalya'da hafriyat kamyonu motosiklet ile ilerleyen aileye çarptı. Kazada anne ve kızı hayatını kaybederken baba yaralandı.

Kaza, Alanya ilçesi Oba Mahallesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İ.K. (43), yönetimindeki hafriyat kamyonu ile tali yola girmek istedi. Bu esnada İ.S. (30), yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü İ.S, eşi A.S. (31), ve 1 yaşındaki kız çocukları E.S.S, yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan aileyi hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan anne A.S, ve kızı E.S.S, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Kazada asli kusurlu olduğu değerlendirilen hafriyat kamyonu sürücüsü İ.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA