Hafriyat kamyonuna çarpan aracın sürücüsü genç, yaşam mücadelesini kaybetti Kastamonu'nun Daday ilçesinde hafriyat kamyonuna çarpması neticesinde ağır yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Kastamonu'nun Daday ilçesinde hafriyat kamyonuna çarpması neticesinde ağır yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, 5 Ağustos'ta Kastamonu-Daday karayolu İnciğez köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alparslan Taşçıoğlu idaresindeki 06 CGS 940 plakalı hafif ticari araç, yol yapım inşaatında çalışan Ahmet D. yönetimindeki 61 ACG 004 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada araçta sıkışan Ahmet Taşçıoğlu, ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı Alparslan Taşçıoğlu, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Ankara'ya sevk edildi. Alparslan Taşçıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Taşçıoğlu'nun cenazesi, bugün öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrası Kastamonu merkez ilçesine bağlı Terzi köyünde aile kabristanlığında defin edilecek. - KASTAMONU İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kastamonu Tragger 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Hafriyat kamyonuna çarpan aracın sürücüsü genç, yaşam mücadelesini kaybetti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.