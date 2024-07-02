Hafriyat Kamyonu Yolda Toprak Döktü, Vatandaşlar Tepki Gösterdi

Hatay'da bir hafriyat kamyonu, seyir halindeyken damperini 200 metre boyunca yola toprak döktü. Kamyonun yola toprak döktüğü anlar güvenlik kamerasına yansırken vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da, binlerce bina yerle bir oldu. Asrın felaketinden sonra kentte, bir taraftan binalar yükselirken diğer taraftan hasarlı binalar yıkılmaya devam ediyor. Şehrin trafiğinde en çok görülen araçlarda hafriyat kamyonları olmuş durumda. Zaman zaman ölümcül kazalara neden olan kamyonlardan birisi son olarak Antakya ilçesi Rüstem Tümer Caddesinde seyir halindeyken damperini açarak 200 metre boyunca yola toprak döktü. Caddede ilerleyen kamyonun yola toprak döktüğü anlar güvenlik kamerasına yansırken vatandaşlar yaşanan duruma tepki gösterdi. İnsanların canını ve çevreyi hiçe sayan kamyon sürücüsüne polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

"Hafriyat kamyonu 200 metre boyunca yola isteyerek toprak döktü"

Hafriyat kamyonun arka kapağını açarak gittiğini ifade eden Mustafa Ustaoğlu, "Bu caddeden kamyon arka kapağı açık şekilde kavşağa kadar ilerledi. Yollar kapandı. Bende ekipler haber verdim. Bütün Antakya ilçesi vatandaşları bu kamyonlardan şikayetçiler. Her gün yollarda toz oluyor. Plakalarına çamur koydukları için belli olmasını istemiyorlar. Hafriyat kamyonu 200 metre boyunca yola toprak döktü. İsteyerek kapağını açıp döktü. Kamyonlar çok hızlı gidince ve telefonla oynadıkları için hiç fark etmiyorlar. O adam telefonla oynarken hiç arkasına bakmaz mı. Allah korusun kamyonun arkasında ve önünde kimse yoktu. Eğer motosiklet olsaydı ölüm olurdu" ifadelerini kullandı. - HATAY