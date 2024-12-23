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Hafriyat Kamyonu Şarampole Devrildi: 1 Yaralı

Hafriyat Kamyonu Şarampole Devrildi: 1 Yaralı
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Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafriyat kamyonu devrildi. Kazada sıkışan sürücü, camdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hafriyat kamyonu şarampole devrildi: 1 yaralı

Sıkışan sürücüyü parçaladıkları camdan çıkardılar

ADIYAMAN - Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kamyon içerisinde sıkışan sürücü, kırılan camdan güçlükle çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Abuzer Çalım idaresindeki 02 ADM 943 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Adıyaman merkeze bağlı Ahmethoca köyü yakınlarında şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü araç içerisinde sıkıştı. Kaza yerine itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ile civardaki kamyon sürücülerinin yardımıyla devrilen kamyonun ön camı parçalandı. Camda açılan delik sonrasında yaralı sürücüye ulaşıldı. İlk müdahalesi yapılan Abuzer Çalım, açılan delikten dışarıya çıkarıldı. Çalım, yapılan müdahalelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Abuzer Çalım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - 3.Sayfa
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