Hafriyat Kamyonu Otomobili Metrelerce Sürükledi

Hafriyat kamyonu, otomobili metrelerce böyle sürükledi

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde hafriyat kamyonunun kör noktasına denk gelen otomobili metrelerce sürüklendiği anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte seyir halde olan hafriyat kamyonu otomobille çarpıştı. Park halinden çıkıp, sola manevra yaptığı esnada kamyonun kör noktasına denk gelen otomobil, metrelerce sürüklendi. Yaralananın olmadığı kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan kazayı anlatan esnaf Taha Yeşil, "Hafriyat kamyonundan kaynaklanan bir kazaydı. Bu yol artık hafriyat kamyonunu taşımıyor. Otomobil park halinde çıkarken kamyonun kör noktasına denk geliyor. Kamyonda arkadan otomobile çarpıyor. Her gün kaza oluyor. Yetkililerin bu konuda bir çözüm bulmasını istiyoruz. Kamyon otomobili sürükledi" ifadelerini kullandı.