Üye Girişi
Haberler
Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek

Putin, ilk kez bu kadar açık tehdit etti! Sözleri yaklaşan savaşın habercisi

 Türkiye'nin yanı başında şiddetli çatışma! Muhalifler adım adım ilerliyor

Türkiye'nin yanı başında şiddetli çatışma

 Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor

Bir ilde daha başladı! Caddede, sokakta kamera ile takip ediliyorlar
İstanbul'da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da kabus yeniden hortladı: 2 kişi öldü, sayının artmasından korkuluyor

Hafriyat Kamyonu Otomobili Metrelerce Sürükledi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde hafriyat kamyonunun kör noktasına denk gelen otomobili metrelerce sürüklediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası yaralanan olmadı, esnaf yetkililerden çözüm bekliyor.

Hafriyat kamyonu, otomobili metrelerce böyle sürükledi

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde hafriyat kamyonunun kör noktasına denk gelen otomobili metrelerce sürüklendiği anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte seyir halde olan hafriyat kamyonu otomobille çarpıştı. Park halinden çıkıp, sola manevra yaptığı esnada kamyonun kör noktasına denk gelen otomobil, metrelerce sürüklendi. Yaralananın olmadığı kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan kazayı anlatan esnaf Taha Yeşil, "Hafriyat kamyonundan kaynaklanan bir kazaydı. Bu yol artık hafriyat kamyonunu taşımıyor. Otomobil park halinde çıkarken kamyonun kör noktasına denk geliyor. Kamyonda arkadan otomobile çarpıyor. Her gün kaza oluyor. Yetkililerin bu konuda bir çözüm bulmasını istiyoruz. Kamyon otomobili sürükledi" ifadelerini kullandı.

Hafriyat Kamyonu Otomobili Metrelerce Sürükledi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN İLIN - 3.Sayfa
img

Putin, ilk kez bu kadar açık tehdit etti! Sözleri yaklaşan savaşın habercisi
img

Gözaltı için gelen jandarmaya ateş açtı
img

Suriyeliye ruhsat soran belediye başkanına soğuk duş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Manisa elektrik kesintisi! 28-29 Kasım Yunusemre, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 28-29 Kasım Esenyurt, Ümraniye, Sultangazi elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 28-29 Kasım Kepez, Manavgat, Aksu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 28-29 Kasım Seyhan, Sarıçam, İmamoğlu elektrik kesintisi ne zaman biter? Gaziantep elektrik kesintisi! 28-29 Şahinbey, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi 28-29 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Ereğli, Çumra elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 28-29 Kasım Çankaya, Mamak, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 28-29 Kasım Buca, Karşıyaka, Çiğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 28-29 Kasım Osmangazi, İnegöl, Gürsu elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 28 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 28 Kasım Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.