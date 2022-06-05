Hafriyat kamyonu otomobile çarptı - Haberler

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Hafriyat kamyonu otomobile çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hafriyat kamyonu otomobile çarptı

Adıyaman'da, hafriyat kamyonunun çarptığı otomobil sürüklenerek hasar gördü.

Adıyaman'da, hafriyat kamyonunun çarptığı otomobil sürüklenerek hasar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Kahta istikametinden Altınşehir istikametine gitmekte olan Müslüm Bozan idaresindeki 57 AAE 763 plakalı Mercedes marka hafriyat kamyonu, aynı yöne giden Remzi Atlı idaresindeki 01 AJS 833 plakalı Ford marka otomobile Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağında çarptı. Hafriyat kamyonu çarptığı otomobili önüne alarak sürükledi. Ölen yada yaralananın olmadığı maddi hasarın yaşadığı kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından her iki aracı da yoldan kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman Mercedes Müslüm 3. Sayfa Haberler

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