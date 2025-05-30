Hafriyat Kamyonu Alev Alev Yandı, Gökyüzü Dumanla Kaplandı

Hafriyat kamyonu alevlere teslim oldu, gökyüzü siyah dumanla kaplandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki hafriyat kamyonu alevlere teslim oldu. Gökyüzünün siyah dumanlarla kaplandığı ve patlamaların olduğu kamyon yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Gebze ilçesinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, seyir halindeyken alev aldı. Durumu fark eden sürücü hemen aracı durdurarak kamyondan indi. Kısa sürede yangın büyürken, siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiyenin çalışmaları sırasında patlamalar da meydana geldi. Yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.