Hafriyat dökerken şarampole devrilen kamyon sürücüsü hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Siirt'in Şirvan ilçesinde hafriyat dökerken şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti. Siirt'in Şirvan ilçesinde hafriyat dökerken şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, Şirvan ilçesine bağlı Nergizli köyünde hafriyat döken Halil Oktay (55) yönetimindeki 66 LY171 plakalı kamyon sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek 200 metreden şarampole yuvarlandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Sürücüyü sıkıştığı yerden çıkaran ekipler, Oktay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Oktay'ın cesedi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Şirvan Siirt 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Hafriyat dökerken şarampole devrilen kamyon sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.