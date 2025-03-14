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Hafif Ticari Araçta Tehlikeli Yolculuk

Hafif Ticari Araçta Tehlikeli Yolculuk
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafif ticari aracın tavan raylarına tutunarak yolculuk yapan bir kişi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Tehlikeli yolculuk, arkadan gelen bir aracın yolcusunun kaydetmesiyle ortaya çıktı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafif ticari aracın tavan raylarına tutunarak yolculuk yapan kişi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Aşağı Tokatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün dörtlüleri yakarak seyir halinde olan hafif ticari aracın arkasından tavan raylarına tutunarak yolculuk yapan kişiyi görenler hayretler içerisinde kaldı. Tehlikeli yolculuk arkadan gelen başka araçtaki yolcunun cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde bir çocuğun ise "Biz buraya bir çarpsak ayağı, bacağı ya da bir yeri sakatlanacak' diye konuşması dikkat çekti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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