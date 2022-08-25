Hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı 3. Sayfa Haberleri Konya'nın Seydişehir ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı. Konya'nın Seydişehir ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Şehit Yaşar Kocabaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. idaresindeki 42 K 4771 plakalı Fiat marka hafif ticari araç E.A.'ya çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KONYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Seydişehir Konya 3. Sayfa Haberler

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