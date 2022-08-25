Hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı 3. Sayfa Haberleri Samsun'da hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı. Samsun'da hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı. Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhur G. idaresindeki 55 AFE 901 plakalı hafif ticari araç yaya Halil İbrahim E.'ye (43) çarptı. Kazada ağır yaralanan Halil İbrahim E. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Atatürk Bulvarı Tekkeköy Samsun 3. Sayfa Haberler

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