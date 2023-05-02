Hafif ticari araç ve motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Çorum'da, motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Çorum'da, motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yavruturna Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berk Necati Ö. yönetimindeki 19 ACU 415 plakalı motosiklet Kulaksız Sokak üzerindeki Ahmet T. idaresindeki 19 AAD 603 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ÇORUM