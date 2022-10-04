Hafif ticari araç tramvay durağına daldı 3. Sayfa Haberleri Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç tramvay durağına daldı. Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç tramvay durağına daldı. Kaza, sabah saatlerinde Gaffar Okan Caddesi'nde bulunan tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, cadde üzerinde bulunan tramvay durağına daldı. Durakta ve araçta büyük maddi hasarın oluştuğu kaza sonucu tramvay seferleri bir süre aksadı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken aracın duraktan çekilmesiyle tramvay seferleri de normale döndü. - ESKİŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Eskişehir Tragger 3. Sayfa Haberler

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