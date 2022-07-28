Hafif ticari araç tıra çarptı: 1 yaralı Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 11.00 sıralarında Sinop Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Sinop istikametine seyir halinde olan B.K. idaresindeki 55 NG 281 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü B.K. yaralandı. Yaralı, 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİNOP İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Samsun Sinop 3. Sayfa Haberler

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