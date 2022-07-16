Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 5 yaralı - Haberler

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Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde şarampole yuvarlanan hafif ticari araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde şarampole yuvarlanan hafif ticari araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi Arıca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Cemal A., Ahmet Ş., Sevim D., İsmet A. ve Mehmet A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çatalzeytin Kastamonu Tragger 3. Sayfa Haberler

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