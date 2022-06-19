Hafif ticari araç refüje çıkarak durabildi Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan hafif ticari araç, refüje çıkarak durabildi. Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan hafif ticari araç, refüje çıkarak durabildi. Edinilen bilgilere göre, Emre Öztaş idaresindeki 06 BL 3638 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Bulvarı Adıyaman Valiliği karşı tarafında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan demir korkulukları yıkarak refüje çıktı. Meydana gelen kazada sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan sürücü hastaneye gitmeyi ret etti. Öte yandan refüjde bulunan araç ise polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Atatürk Bulvarı Adıyaman Tragger 3. Sayfa Haberler

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