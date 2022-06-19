Hafif ticari araç refüje çıkarak durabildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hafif ticari araç refüje çıkarak durabildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Hafif ticari araç refüje çıkarak durabildi

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan hafif ticari araç, refüje çıkarak durabildi.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan hafif ticari araç, refüje çıkarak durabildi.

Edinilen bilgilere göre, Emre Öztaş idaresindeki 06 BL 3638 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Bulvarı Adıyaman Valiliği karşı tarafında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan demir korkulukları yıkarak refüje çıktı. Meydana gelen kazada sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan sürücü hastaneye gitmeyi ret etti. Öte yandan refüjde bulunan araç ise polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Bulvarı Adıyaman Tragger 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title