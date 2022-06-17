Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole devrildi: 9 yaralı Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole devrildi: 9 yaralıBARTIN Bartın Kozcağız karayolu üzerinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole devrildi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole devrildi: 9 yaralı BARTIN Bartın Kozcağız karayolu üzerinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole devrildi. Kazada şoför ve araç içinde bulunan 8 kişi yaralandı. Kaza Bartın Kozcağız karayolunun Sütlüce mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre K.B. yönetimindeki 35 JF 786 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki çalılık araziye devrildi. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı arama-kurtarma ekipleri ve 112 ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri ve 112 personelleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü K.B. ve araçtaki 8 kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan hafif ticari aracın Kozcağız'da faaliyet gösteren özel bir rehabilitasyon merkezine ait olduğu öğrenildi. İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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